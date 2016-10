TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Holly und Loyd GB 2013 Merken Seit Holly durch eine Fettabsaugung 50 Kilo verloren hat, schlottern ihr die alten Kleider nur so um die Hüften. Ihr Mann Lloyd, durchtrainierter Besitzer eines Sonnenstudios, kann den XL-Look nicht mehr sehen und wünscht sich für seine Frau endlich schicke Outfits. Mit 6000 Euro in der Tasche und seinem Kumpel Rich als Modeberater im Schlepptau zieht Lloyd los, um eine vollkommen neue Garderobe für Holly zu kaufen. Doch vorher jagt er sämtliche Schlabberpullis und Kapuzenjacken durch den Schredder. Wird sich die 24-Jährige in den Minikleidern und engen Jeans, die ihr Mann aussucht, wirklich wohlfühlen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands