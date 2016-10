TLC 12:20 bis 12:50 Dokusoap Kitchen Boss: Buddys Familienrezepte Pizza-Party USA 2011-2012 Merken Buddys Schwiegervater Mauro betreibt seit über 25 Jahren ein Pizza-Restaurant. Regelmäßige Zusammenkünfte zu wahren Pizzanächten zählen daher zu den wichtigsten Traditionen der Valastros. Und natürlich schwört Mauro auf seine eigenen Rezepte für das unwiderstehliche, herzhafte Gebäck aus dem Ofen. Die beliebten Kreationen Margherita, Schinken-Rucola und Vier-Käse zaubert der Pizza-Profi in dieser Episode gemeinsam mit Buddy und dessen Tochter Sophia. Letztere bekommt sogar eine eigene Pizza auf den Leib und Magen geschneidert: Sophias Sweet Pizza. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Host) Originaltitel: Kitchen Boss Regie: Keith Kielty Musik: David Vanacore