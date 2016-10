RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Onkel Reno USA 1995 Live TV Merken Bobby und Reno kümmern sich um die Tochter eines verstorbenen Profikillers, der es auch einmal auf Reno abgesehen hatte. Doch nach seinem Tod schwebt nun seine Tochter Lisa in Lebensgefahr, da ihr Vater ein detailliertes Notizbuch hat, in dem alle Mordaufträge aufgeschrieben sind. Bei Lisa wurde eingebrochen und die Wohnung verwanzt, Lisa selber hat jedoch keine Ahnung von den kriminellen Machenschaften ihres Vaters. Nachdem Reno Lisa in Sicherheit gebracht hat und ihr von den Geheimnissen ihres Vaters erzählt hat, kümmert er sich zusammen mit Bobby um den Ganoven Snyder und seine Komplizen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Courtney Peldon (Lisa St. John) Edan Gross (Kenny) Michael Preston (Nick Schneider) Arnetia Walker (Carla) Originaltitel: Renegade Regie: Michael Levine Drehbuch: Jim Kramer, Stephen J. Cannell Musik: Roger Neill