RTL NITRO 08:05 bis 08:55 Krimiserie Law & Order Totenstille USA 2003 2016-10-23 04:20 Live TV Merken Der Mord an einem jungen Mädchen beschäftigt Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin). Laut Aussage ihrer Eltern wollte sie das Wochenende mit ihrer Freundin Katie Corwin (Stefanie Nava) auf dem Land verbringen. Doch Katie gesteht, dass dies nur ein Vorwand war, um sich mit Kurt Lemond (Michael Ryan Seal) zu treffen. Er hatte am Tatabend in einer Bar Streit mit der Toten, scheidet jedoch als Täter aus. Die Ermittler stoßen auf Taxifahrer Mark Bruner (Ritchie Coster) und machen eine schreckliche Entdeckung. Offensichtlich ist der Mann ein Serienmörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Stefanie Nava (Katie Corwin) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: William N. Fordes Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

