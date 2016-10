SAT.1 Emotions 21:50 bis 23:30 Drama Das Ende einer Affäre USA, GB 1999 2016-10-21 01:05 16:9 20 40 60 80 100 Merken London, 1946: Der Schriftsteller Maurice Bendrix begegnet an einem regnerischen Abend dem Mann seiner ehemaligen Geliebten, die ihn zwei Jahre zuvor - für ihn völlig grundlos - verlassen hatte. Durch das Zusammentreffen mit ihrem Mann sieht Bendrix auch sie wieder und ist erneut wie besessen von ihr. Er stellt Nachforschungen an, und nach und nach eröffnet sich ihm der Grund für ihr damaliges Verschwinden, der jenseits von allem ist, was Bendrix hätte vermuten können ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Fiennes (Maurice Bendrix) Julianne Moore (Sarah Miles) Stephen Rea (Henry Miles) Ian Hart (Mr. Parkis) Sam Bould (Lance Parkis) Jason Isaacs (Father Smythe) James Bolam (Mr. Savage) Originaltitel: The End of the Affair Regie: Neil Jordan Drehbuch: Neil Jordan Kamera: Roger Pratt Musik: Michael Nyman Altersempfehlung: ab 12