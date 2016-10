SAT.1 Emotions 18:00 bis 18:45 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 175 D 2009 2016-10-24 12:25 16:9 Merken Als die Wahrsagerin Madame Soraya bei Alisa die Aufarbeitung einer Kristallkugel in Auftrag gibt, überredet Conny Liliana zu einer Sitzung mit der Hellseherin. Dabei gräbt Madame Soraya tief in den dunklen Kammern von Lilianas Vergangenheit ... Tamara täuscht Lars gegenüber eine Krankheit vor, um Paul nach seiner Prüfung abholen zu können. Wird sie für ihr Risiko belohnt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Klaus Kemmler, Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer