SAT.1 Emotions 16:20 bis 16:45 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 808 D 2011 16:9 Nina ist nicht gewillt, Lucas Entschuldigung anzunehmen. Sie ist sich sicherer denn je, dass er nur mit ihr gespielt hat. Und es kommt noch schlimmer: Sie hat gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen und braucht sofort einen Job, wenn sie nicht wieder ins Gefängnis kommen will. Nina hat also keine andere Wahl und nimmt Annas Angebot an, bei Lanford zu arbeiten. Luca fällt aus allen Wolken ... Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Maja Maneiro (Paloma Greco) Wanda Worch (Paule) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Kerstin Schefberger Drehbuch: Johannes Schröder Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann