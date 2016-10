SAT.1 Emotions 14:20 bis 14:45 Serien Mila D 2015 16:9 HDTV Merken Mila geht volles Risiko, um ein Interview mit Sex-Ikone Lilo Kaufmann zu bekommen. Dass die 82-jährige Ex-Diva bei Milas ziemlich planloser Undercover-Aktion fast den Löffel abgibt, hätte sie allerdings nicht gedacht. Mit dem sicheren Gefühl, mal wieder alles vermasselt zu haben, tritt Mila kleinlaut bei Theresa an - und ahnt nicht, dass sie die Story des Jahres an Land gezogen hat! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sideropoulos (Mila Zellinger) Laura Osswald (Sally Hauser) Florian Odendahl (Nick Schröder) Jenny Bach (Luisa Zellinger) Claudia Lietz (Felicitas Zellinger) Stephan Baumecker (Hendrik Zellinger) Oliver Bender (Julian Hofer) Originaltitel: Mila Regie: Patrick Caputo Drehbuch: Jan Friedhoff Kamera: Anja Simon Musik: Uli Beck Altersempfehlung: ab 6