SAT.1 Emotions 10:05 bis 10:50 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 43 D 2010 2016-10-22 17:30 16:9 HDTV Merken Tony drängt Lena zu einer aufwändigen Hochzeit in Weiß mit allem Drumherum. Lena fühlt sich überrumpelt und zögert. Wenig später macht sie unter Tonys Bett eine merkwürdige Entdeckung. David heftet sich derweil an Vanessas und Tonys Fersen und versucht herauszufinden, was die beiden aushecken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena Sander) Max Alberti (David von Arensberg) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin von Arensberg) Kostas Sommer (Tony Weiss) Janina Flieger (Vanessa Meyer) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Jenny Jürgens (Pia Sander) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Dieter Laske Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer