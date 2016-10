SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 187 D 2011 16:9 HDTV Merken Zwischen Laura und Daniel kriselt es heftig. Laura versteht nicht, warum ihre längst abgehakte Verliebtheit in Stefan so massiv zwischen ihnen steht. Sie ahnt nicht, dass sie nicht die ganze Wahrheit kennt ... Getrieben vom Ärger über das vermeintliche Mobbing gegen sich hat Bernheimer unterdessen seine Stelle gekündigt. Er sieht sich als Opfer einer bösartigen Verschwörung - dass dies ein Symptom seiner psychischen Krankheit ist, verdrängt er erfolgreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Volker Schwab, Daniela Grieser Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Werner Sailer Musik: Curt Cress

