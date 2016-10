VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Gespalten USA 2007 2016-10-22 00:25 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Merken Benson (Mariska Hargitay) kehrt ins Sonderdezernat der SVU zurück und bekommt es gleich am ersten Tag mit einem harten Fall zu tun. Eine Psychologin behauptet, dass ein Patient namens Janis Donovan eine Gefahr für sie darstelle und, dass er ihr Baby entführt hätte. Tatsächlich leidet die Frau aber unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und ist in Wahrheit gar keine Therapeutin. Als sich ihre Schwester meldet und berichtet, dass sich das verschwundene Baby in ihrer Obhut befindet, entlässt Munch die psychisch kranke Frau. Ein Fehler? Am nächsten Tag werden ihre Eltern ermordet aufgefunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Neal Baer, Dawn DeNoon Kamera: George Pattison Musik: Mike Post