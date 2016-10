RTL Plus 22:45 bis 23:05 Comedyserie Die Camper Die Kette D 2000 Stereo Merken Es spukt auf dem Campingplatz! Nachdem Uschi auf dem verwaisten Nachbargrundstück eine mysteriöse Halskette gefunden hat, ereignen sich nacheinander die seltsamsten Dinge auf dem Campingplatz. Stefanie vermutet, dass der Platznachbar, der sich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hat blicken lassen, in die Sache verstrickt ist. Sie ist davon überzeugt, dass er seine Frau ermordet und die Leiche irgendwo auf dem Platz verscharrt hat. Für Benno sind Uschis Vermutungen nichts als übersteigerte Frauenhysterie, bis ihm eines Nachts selber die Beine vor Angst schlottern. Das Vorzelt seines verschwundenen Nachbarn leuchtet in unheimlichem grünen Licht, und irgendjemand spielt Geige. Das Grauen steigert sich und gipfelt in einem höllischen Gewitter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Willi Thomczyk (Benno Ewermann) Antje Lewald (Uschi Ewermann) René Heinersdorff (Lothar Fuchs) Dana Golombek (Stefanie Fischer) Felicitas Woll (Tanja Ewermann) Wilfried Herbst (Kioskbesitzer Pröter) Thomas Gimbel (Hotte Schlömann) Originaltitel: Die Camper Regie: Thomas Lois Pröve Drehbuch: Werner Koj, Werner Koj, Claus Vinçon Kamera: Sven Fink, Uwe Schäfer Musik: Jörg Ollefs