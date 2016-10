RTL Plus 22:20 bis 22:45 Comedyserie Das Amt Die Beurteilung D 2000 Stereo Merken Nadias Verbeamtung steht an. Ihr Vorgesetzter Hagen Krause muss ihre eine Beurteilung schreiben. Nadia ist ein wenig mulmig bei dem Gedanken, das zu werden, wogegen sie früher auf die Straße gegangen ist: eine Beamtin auf Lebenszeit. Unterstützt werden ihre Zweifel durch einen attraktiven Antragsteller, der sie für ein Projekt "Bauen und Leben mit Torf" abwerben möchte, das sie gegen Hagens Willen genehmigen möchte. Hagen steht seinerseits unter dem Druck, Nadia eine gute Beurteilung zu schreiben: Stüsser hat ihn dazu ermahnt, denn seit Hagen im Amt ist, hat er noch nie einen Amtsanwärter verbeamtet. Als Hagen dazu bereit ist, will Nadia nicht mehr. Sie übt bereits, wie man am besten Torfhäuser verkauft. Doch leider stellt sie sich dabei sehr ungeschickt an. Nadia ist einfach zu gewissenhaft, zu ehrlich, zu pflichtbewusst - Nadia ist die geborene Beamtin! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünemann) Günter Bothur (Herr Stüsser) Leonard Mader (Herr Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Claus Vaske Kamera: Michael Faust