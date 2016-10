RTL Plus 20:40 bis 21:05 Comedyserie Ritas Welt Schumanns letzter Kampf D 2001 2016-10-23 22:25 Stereo Merken Filialleiter Schumann kommt euphorisch von einem Seminar mit der Trispa-Führungsetage zurück: nicht nur, dass er endlich einen persönlicheren Kontakt zu seinem Vorgesetzten, Herrn Wehner, bekommen hat. Es steht sogar eine Beförderung für ihn in Aussicht. Dies stimmt auch seine Supermarktmannschaft optimistisch. Hängt doch mit der Beförderung seine Versetzung nach Rostock zusammen. Es versteht sich von selbst, dass Rita und ihre Kollegen alles tun, um vor der Prüfungskommission, die die Entscheidung über Schumanns Aufstieg fällt, einen guten Eindruck zu machen, um den ungeliebten Chef endlich loszuwerden. Der Zufall will es allerdings, dass Rita ein Telefonat von Herrn Wehner belauscht und mitbekommt, dass eine Intrige gegen Schumann läuft. Wie soll sie sich verhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus) Franziska Traub (Gisi) Lutz Herkenrath (Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge-Sattler (Philip "Didi") Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen