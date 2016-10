Hessen 14:35 bis 16:00 Drama Immer Wirbel um Marie D 2008 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit viel Idealismus betreibt die sensible Marie einen Buchladen in einer sächsischen Kleinstadt. Da das Geschäft alles andere als gut läuft, hat sie einen zusätzlichen Job als Näherin in einer Spielzeugmanufaktur angenommen. Mit der Zukunft dieses Traditionsbetriebs steht es allerdings auch nicht zum Besten: Nach dem Tod des alten Besitzers wurde die Firma an einen großen Spielwarenkonzern verkauft. Zwar beteuert der neue Geschäftsführer Klaus Sandmann, die Firma weiterführen zu wollen, doch schon bald stellt sich heraus, dass der schlitzohrige Manager das Werk in Wirklichkeit zu schließen beabsichtigt. Damit ist einmal mehr Maries Kampfgeist geweckt: Gemeinsam mit ihren Kolleginnen schmiedet sie einen gewitzten Plan, um den Betrieb zu retten ... - Mit dem humorvollen Familienfilm "Immer Wirbel um Marie" hat Regisseurin Ariane Zeller eine temporeiche Fortsetzung des Erfolgsfilms "Bezaubernde Marie" von 2007 inszeniert. Abermals verkörpert Marianne Sägebrecht die ebenso gutmütige wie willensstarke Buchhändlerin Marie Meyer, die es mit Witz und List mit einem übermächtigen Gegner aufnimmt. An ihrer Seite sind Christoph M. Ohrt, Hans Peter Korff, Gunter Berger sowie Eva Hassmann als Maries Kollegin Babs zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Marie Meyer) Christoph M. Ohrt (Klaus Sandmann) Hans-Peter Korff (Hermann Raabe) Eva Hassmann (Babs) Tatjana Alexander (Petra) Marie Gruber (Elfriede Lemke) Sarah Alles (Jeanette) Originaltitel: Immer Wirbel um Marie Regie: Ariane Zeller Drehbuch: Katharina Hajos, Constanze Fischer Kamera: Till Maier Musik: Wolf Wolff Altersempfehlung: ab 6