Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Auf Du und Du mit den Pinguinen Auf Du und Du mit den Pinguinen D 2012 Live TV Merken Bei den Pinguinen sieht einer aus wie der andere - denkt der flüchtige Betrachter. In der Wilhelma weiß der Revierleiter genau, mit wem er es zu tun hat. Er kennt alle Pinguine gewissermaßen mit Vornamen. Die hat er ihnen nämlich selbst gegeben - mitunter schon, als noch gar nicht richtig feststand, wer überhaupt Männchen und wer Weibchen ist. Aber das macht nichts. Denn neben den Namen ist noch viel Interessanteres zu erfahren - zum Wesen des jeweiligen Pinguins. Einige Charakterzüge gibt es nicht nur im Tierreich. Bei den Mähnenschafen muss man schon etwas nachhelfen mit der Wiedererkennung. Deshalb gibt es für die Jungtiere ein raffiniertes Markierungssystem, damit die Pfleger im Gewimmel immer wissen, wer zu wem gehört. Auch die Leguane hätten beinahe zahlreichen Nachwuchs gehabt. Doch das Weibchen konnte die Eier nicht ablegen. Legenot - so der tierärztliche Begriff, der in diesem Fall eine komplizierte Operation nötig macht. (Der nächste Teil folgt am 24. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.