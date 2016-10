RTS Un 23:00 bis 23:50 Sonstiges Deutschland 83 Opération séduction D 2015 Stereo Untertitel Merken Martin reçoit une nouvelle mission alors qu'il doit accompagner le général Edel à une conférence à Bruxelles. Le jeune homme va devoir séduire Linda Zeiler, la secrétaire de Mayer, dont il a déjà fait la connaissance à Bonn. Sur la route qui les mène en Belgique, Martin apprend que sa mère a un besoin urgent d'une greffe de rein, et il se pourrait qu'il soit compatible et potentiellement donneur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonas Nay (Martin Rauch / Moritz Stamm) Maria Schrader (Lenora Rauch) Ulrich Noethen (General Wolfgang Edel) Sylvester Groth (Walter Schweppenstette) Sonja Gerhardt (Annett Schneider) Ludwig Trepte (Alex Edel) Alexander Beyer (Tobias Tischbier) Originaltitel: Deutschland 83 Regie: Edward Berger Drehbuch: Anna Winger, Jörg Winger Musik: Reinhold Heil