RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges La folle histoire de la fête à la maison USA 2015 Stereo Artistes comiques, Bob Saget et Dave Coulier ont de grands rêves ! Dave doit intégrer le célèbre show "Saturday Night Light" tandis que Dave va tourner dans une émission matinale. Le jeune John Stamos, lui, travaille dans le restaurant de son père qui ne veut pas le laisser vivre son rêve d'être acteur. Schauspieler: Garrett Brawith (Bob Saget) Justin Mader (Dave Coulier) Justin Gaston (John Stamos) Stephanie Bennett (Lori Loughlin) Shelby Armstrong (Younger Candace Cameron) Brittney Wilson (Older Candace Cameron) Dakota Guppy (Younger Jodie Sweetin) Originaltitel: The Unauthorized Full House Story Regie: Brian K. Roberts Drehbuch: Ron McGee Musik: Brent Belke, Craig Northey