kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Western Hängt ihn höher USA 1968 16:9 HDTV Jed Cooper wird unschuldig des Mordes angeklagt und muss an den Galgen. In letzter Sekunde gelingt es ihm jedoch, dem Tod davonzukommen. Nun schwört er Rache an all denen, die ihn hängen sehen wollten. Nach seiner Ernennung zum Marshall, beginnt er seine Jagd und begegnet dabei der schönen Rachel. Auch ihr ist unsagbares Leid widerfahren und sie schließt sich dem Rächer an, um ihren Peinigern den Garaus zu machen. Schauspieler: Clint Eastwood (Marshal Jed Cooper) Inger Stevens (Rachel Warren) Ed Begley (Captain Wilson) Pat Hingle (Richter Fenton) Ben Johnson (Marshal Dave Bliss) Bruce Dern (Miller) Dennis Hopper (Prophet) Originaltitel: Hang 'Em High Regie: Ted Post Drehbuch: Leonard Freeman, Mel Goldberg Kamera: Leonard South, Richard Kline Musik: Dominic Frontiere Altersempfehlung: ab 16