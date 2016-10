kabel1 classics 18:25 bis 18:50 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Flitterwochen USA 1992 Merken Tony und Angela richten sich auf ein bisschen wohl verdiente Zeit miteinander ein, doch es kommt anders, als sie denken. Denn Samantha und Hank kehren verfrüht aus den Flitterwochen heim. Als Ehepaar dürfen sie nicht mehr in ihren College-Zimmern wohnen. Also quartieren sie sich bei Tony und Angela ein - wenigstens bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Tony ist irritiert: Dass die beiden verliebten Eheleute die ganze Nacht aktiv sind, macht den Papa völlig fertig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Curnal Achilles Aulisio (Hank) Vic Polizos (Joe) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Gene Braunstein, Martin Cohan, Blake Hunter Kamera: J. Bruce Nielsen Musik: Larry Carlton, Robert Kraft