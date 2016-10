kabel1 classics 13:55 bis 15:30 Western Der Mörder des Klans I 1971 20 40 60 80 100 Merken Für John Parker bricht eine Welt zusammen: Der Ku Klux Klan hat seine gesamte Familie ausgelöscht. Der junge Mann findet keine Ruhe, bis er die Verantwortlichen in die Finger bekommt. Das Schicksal will es, dass Parker einen gewissen Ogan kennenlernt, der vor kurzem eine Bank überfallen hat. Er führt ihn zur mexikanischen Grenze. Dort erfährt Parker das schockierende Geheimnis seines Weggefährten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Kinski (Dan Hogan) Victoria Zinny (Eleanor) Paul Sullivan (John Webb) Dean Stratford (Reed) Dante Maggio (Jonathan) Patrizia Adiutori (Santa) Anna Zinnemann (Daisy) Originaltitel: Prega il morto e ammazza il vivo Regie: Joseph Warren Drehbuch: Adriano Bolzoni Kamera: Franco Villa Musik: Mario Migliardi Altersempfehlung: ab 12