kabel1 classics 12:25 bis 13:55 Western Im Staub der Sonne I, F 1968 16:9 Don Francisco Quintara besitzt viel Geld und viel Land, vermisst aber seinen Sohn, der sich einer Bande angeschlossen hat. Der Revolverheld Stark soll den Ausreißer wieder nach Hause bringen. In der Zwischenzeit erfährt Quintara aber, dass er nicht der Vater des Jungen sein soll. Als Stark den Sohn nach Hause bringt, will ihn sein Vater vor den Augen der fremdgängerischen Mutter kreuzigen. Stark greift ein und lässt die Revolver rauchen. Bildergalerie Schauspieler: Brian Kelly (Chad Star) Keenan Wynn (Major Charlie Doneghan) Fred Munroe (Fidel) Erika Blanc (Sally Londonderry) Rik Battaglia (York) Folco Lulli (Don Francisco Quintara) Virginia Field (Dona Sol Gutierrez) Originaltitel: Spara, gringo, spara Regie: Bruno Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci Kamera: Fausto Zuccoli, Carl Chan Musik: Sante Maria Romitelli Altersempfehlung: ab 12