kabel1 classics 10:35 bis 11:05 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Termine, Termine USA 1992 Merken Tony vergisst wegen eines Basketballspiels eine Einladung zum Dinner. Angela weist ihn zurecht. Dafür wird er von seinen Freunden als Pantoffelheld gehänselt. Er verteidigt Angela vor seinen Freunden. Aber ihm wird auch klar, dass er mehr Zeit für sich braucht. In einer ähnlichen Situation versucht er es dann nicht mit der Wahrheit, sondern mit einem Trick - und darf daraufhin in Samanthas Wohnung übernachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Ralph P. Martin (Ernie) Vinny Argiro (Vinnie) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Tony Singletary Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Michael Teverbaugh, Linda Vasalle Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft