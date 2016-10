kabel1 classics 07:30 bis 09:00 Western Sando Kid spricht das letzte Halleluja I, E 1971 Nach einer Vorlage von Enrico Zuccarini, Jesus Maria Elorietta 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Bürgerkrieg traumatisiert den jungen Sando. Er muss mitansehen, wie Captain Grayton Gefangene hinrichtet. Die Jahre vergehen und das Schicksal meint es gut mit dem verbrecherischen Grayton. Er ist zum Großgrundbesitzer aufgestiegen. Sando hat den Mann nicht aus den Augen gelassen und will nun seine etlichen Morde an Unschuldigen rächen. Als Parfumvertreter getarnt, stattet er Grayton einen Besuch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Lee Lawrence (Sando Kid) Espartaco Santoni (Dollar) Franco Agostini (Bamba) Aldo Sambrell (Grayton) Helga Liné (Maybelle) Mary Zan (Leonor / Nora Carson) Tomás Blanco (Mr. Carson) Originaltitel: Su le mani cadavere! Sei in arresto Regie: Léon Klimovsky Drehbuch: Sergio Bergonzelli, Enrico Zuccarini, José Luis Navarro Kamera: Tonino Maccoppi Musik: Alessandro Alessandroni Altersempfehlung: ab 16

