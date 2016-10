kabel1 classics 06:10 bis 07:30 Western Vom Teufel verführt USA 1955 Nach einem Roman von Norman A. Fox 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Western mit Tony Curtis: Der Arbeitsplatz des flinken und stets freundlichen Gauners Ben Matthews sind die schwimmenden Spielhöllen auf Mississippi-Dampfern. Da er die Spielregeln nicht gerade ernst nimmt, muss er öfter untertauchen und findet in dem Gauner Rick einen Kumpanen. Zwar hauen sich die Männer gerne gegenseitig übers Ohr, doch als Ben des Mordes verdächtigt wird, beweist Rick Loyalität, indem er seinem Freund zur Seite steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Curtis (Ben Matthews) Colleen Miller (Joan) Arthur Kennedy (Rick Harper) William Demarest (Brand Comfort) William Gargan (Marshal Sommers) Peter van Eyck (Boucher) Minor Watson (Matt Comfort) Originaltitel: The Rawhide Years Regie: Rudolph Maté Drehbuch: Earl Felton Kamera: Irving Glassberg Musik: Hans J. Salter, Frank Skinner Altersempfehlung: ab 12

