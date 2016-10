Pro7 MAXX 20:40 bis 21:10 Comedyserie Two and a Half Men Ein hübsches Kind USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Walden verspricht einem alten Freund, dessen Tochter Missi während ihres Aufenthalts in der Stadt bei sich zu beherbergen. Schon bald bereut er es, denn Missi redet ununterbrochen Unsinn und hat für alte Knacker wie ihn nichts übrig. Schließlich landet sie mit Jake im Bett - mit verheerenden Folgen, denn Jake verliebt sich in sie. Missi lässt ihn aber abblitzen. Zu allem Übel versucht sie auch noch, Walden mit ihrer Mutter zu verkuppeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Miley Cyrus (Missi) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6