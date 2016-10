Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Trauer-Dreier USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan und Lyndsey wollen ihr Sexleben aufpeppen. Sie beschließen, einen flotten Dreier zu probieren. Lyndseys Wahl fällt auf Walden, der erfreut zustimmt - bis er an seine Ex-Freundin Zoey denkt und vor Trauer den Dreier abbricht. Schließlich suchen Alan und Lyndsey in einer Bar nach einer geeigneten Gespielin. Die Wahl fällt auf die attraktive Rachel, die sich an ihrem Ex-Mann rächen will. Doch bevor es zum Äußersten kommen kann, läuft ihr Walden über den Weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Bre Blair (Rachel) Conchata Ferrell (Berta) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12