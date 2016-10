Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Duell unter Freunden USA 1994 Merken Urza, ein alter Freund von Londo Mollari, erscheint auf der Raumstation Babylon 5. Als junge Männer waren die beiden zusammen in einer Art schlagender Studentenverbindung. Urza berichtet Mollari, dass er auf Beschluss von Lord Reza hin auf seinem Heimatplaneten zum Verräter abgestempelt werden soll. Urza bittet Mollari um Hilfe, worauf dieser - in bester Absicht - Rücksprache mit Reza hält. Urza jedoch empfindet dieses Verhalten seines alten Freundes als Verrat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Stephen Posey Drehbuch: Lawrence G. DiTillio, J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12