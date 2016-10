Pro7 MAXX 12:10 bis 12:40 Trickserie Pokémon Die Reise beginnt ...! J 2010 16:9 HDTV Merken Von Professor Esche bekommt Ash ein neues Pokédex und neue Pokébälle. So ausgestattet fängt er kurze Zeit später sein erstes Einall-Pokémon, Dusselgurr. Doch dann taucht Team Rocket auf und entführt nicht nur Dusselgurr sondern auch Pikachu. Ash ist wild entschlossen, seine Freunde zu befreien und bekommt unverhofft Hilfe von Ottaro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Regie: Norihiko Sudo Altersempfehlung: ab 6