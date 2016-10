RTL Passion 22:40 bis 23:05 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-21 04:15 Merken Christoph berichtet den Steinkamps von seinen Bemühungen in Russland. Es sieht so aus, als stünden Richards Chancen nicht schlecht, bald aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Simone hofft, dass der Alptraum bald ein Ende hat und sie Richard wieder in die Arme schließen kann. Doch dann erhält Christoph eine schockierende Nachricht von Carmen, die noch in Russland ist. Jenny leidet unter der Trennung von Deniz. Ein Foto von Michelle und Deniz im Club weckt ihre Eifersucht. Als sie durch einen dummen Zufall auch noch denken muss, dass Deniz eine Nacht mit Michelle verbracht hat, ist ihre Wut entfacht. Doch so kurz vor der Kür muss Michelle sich konzentrieren. Kann sich Jenny beherrschen oder riskiert sie mit ihrer Eifersucht Michelles großen Lauf? Lena und Marian gehen gerührt auf Alexanders süße Überraschung ein und erneuern ihr Eheversprechen. Danach feiern sie mit ihren Freunden ausgelassen ihre glückliche Versöhnung und nehmen sich fest vor, in Zukunft besser auf ihre Beziehung zu achten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt