RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Walters Wahl D 2004 2016-10-21 16:20 Merken Nach den gescheiterten Fluchtversuchen hat Walter offenbar jedes Interesse an der Knastwelt verloren, und sie scheint nicht mehr bereit zu sein, sich für irgendetwas zu engagieren. Doch dann kandidiert Walter völlig überraschend bei der Wahl zur Gefangenensprecherin. Was hat sie vor? Melanie und Mike wollen sich unbedingt öfter sehen und versuchen deshalb, Direktor Strauss zu überlisten. Sie täuschen musikalisches Können vor und fordern gesonderte Probetermine als 'Band'. Doch das Paar hat nicht damit gerechnet, dass in Reutlitz ein Bandwettbewerb ausgeschrieben wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Martina Müller, Birgit Gruber, Dirk Carow, Oliver Hein-Macdonald Musik: Karim Sebastian Elias