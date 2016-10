RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-21 03:25 Merken Ben ist mit der Erkenntnis, dass Isabelle Katja böse attackiert hat, völlig überfordert und zögert eine Konfrontation hinaus. Als es schließlich zu einer Diskussion zwischen ihm und Isabelle kommt, wirft Isabelle ihm vor, dass er durch seinen ständigen Kontakt zu Katja, Isabelles Eifersucht geradezu herausgefordert habe. Geschockt finden Maximilian, Vanessa und Richard die leblose Simone und bangen um ihr Leben. Zur großen Erleichterung aller überlebt Simone ihren Suizidversuch, doch sie hat ihren Lebenswillen endgültig verloren und verschließt sich im Krankenhaus vor der Welt. In der Hoffnung, ihr mit Hilfe der ganzen Familie neue Kraft geben zu können, holt Maximilian Simone nach Hause. Marian stürzt in seinem Kummer und der Trauer um Jenny weiter ab. Im Alkoholrausch flüchtet er sich sogar in die Arme einer Prostituierten, die er unverhofft am nächsten Morgen in der Kneipe wieder trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser