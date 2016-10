RTS Deux 20:55 bis 23:05 Sonstiges Blanche Neige et le chasseur USA 2012 Untertitel Merken Dans des temps immémoriaux où la magie, les fées et les nains étaient monnaie courante, naquit un jour l'unique enfant d'un bon roi et de son épouse chérie : une fille aux lèvres rouge sang, à la chevelure noire comme l'ébène et à la peau blanche comme neige. Et voilà précisément où l'histoire que vous croyiez connaître prend fin et où la nouvelle adaptation épique et envoutante de ce célèbre conte des frères Grimm débute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Stewart (Snow White) Chris Hemsworth (The Huntsman) Charlize Theron (Ravenna) Sam Claflin (William) Sam Spruell (Finn) Ian McShane (Beith) Bob Hoskins (Muir) Originaltitel: Snow White and the Huntsman Regie: Rupert Sanders Drehbuch: Florence Welch, Evan Daugherty, John Lee Hancock, Hossein Amini Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12