RTS Deux 20:10 bis 20:55 Sonstiges Les agents du S.H.I.E.L.D. Sécession USA 2015 La guerre est aux portes de l'organisation de Coulson : les agents Morse et Mack, démasqués, veulent récupérer les dossiers de Nick Fury. Skye se débat toujours pour maîtriser ses facultés et reçoit la visite de Gordon dans son refuge. Celui-ci propose à Skye de l'aider à domestiquer ses nouveaux pouvoirs... Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Adrianne Palicki (Bobbi Morse) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: David Solomon Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Lauren LeFranc, Rafe Judkins Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12