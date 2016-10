Kabel1 Doku 06:10 bis 06:55 Dokumentation Paradiese gestern und heute Vanuatu: Steinzeit gegen Moderne USA 2015 2016-10-21 14:00 16:9 HDTV Merken Vanuatu bezeichnet eine Inselgruppe im Südpazifik. Unberührtes Paradies? Hier kann man es finden. Bill Weir trifft hier auf einige der faszinierendsten Stämme unseres Planeten. Sie sind die Grundherren des Paradieses, können sich jedoch nicht darauf einigen, wie sie ihre Lebensart erhalten und von westlichen Einflüssen fernhalten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wonderlist with Bill Weir

