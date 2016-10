MDR 00:10 bis 01:30 Drama Die Päpstin D, I, E 2009 Nach dem Roman von Donna Woolfolk Cross Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 814 nach Christi ist Johanna zu einem Leben als Frau verdammt. Ihr Lebensweg scheint vorbestimmt: arbeiten, Kinder kriegen und früh sterben. Doch Johanna lehnt sich auf, gegen den strengen Vater, gegen die Regeln der Kirche, für ihre Überzeugung und ihren Glauben. Denn sie spürt, dass ihre Bestimmung eine andere ist, dass Gott ihr einen anderen Weg weist. Doch der Preis dafür ist hoch. Als Bruder Johannes Anglicus scheint Johanna (Johanna Wokalek) ihren Platz in der Welt und ihre Bestimmung im Benediktinerkloster in Fulda gefunden zu haben. Doch als sich eine Fieberepidemie im Kloster ausbreitet und auch Johanna erkrankt, ist sie in höchster Gefahr, entdeckt zu werden. Sie flüchtet und wird schließlich von jener Familie gesund gepflegt, der sie einst das Leben rettete. Ihrer Bestimmung folgend, pilgert Johanna weiterhin als Mann verkleidet nach Rom, wo sie dank ihrer Heilkunst schnell den Ruf eines Wunderheilers erwirbt. Im Jahr 843 wird sie in den Lateran, den Palast des Papstes, gerufen. Johanna behandelt den schwer kranken Papst Sergius (John Goodman) mit Heilkräutern und setzt ihn auf eine strenge Diät. Schon nach einer Woche kann Sergius seine Pflichten als Papst wieder selbst in die Hand nehmen und Johanna wird zum Leibarzt und engsten Berater des Papstes. Mit Johannas Hilfe zwingt Papst Sergius die Truppen des Frankenkönigs Lothar (Alexander Held) in die Knie. In dessen Gefolgschaft befindet sich auch Graf Gerold (David Wenham). Bei aller Frömmigkeit kann Johanna eines nicht länger verleugnen - ihre Liebe. Nach einem Anschlag auf den Papst, ist Johanna in Rom nicht länger sicher. Gerade als sie beschließt mit Gerold zu fliehen, verkündet man ihr, dass die Wahl des neuen Papstes auf sie gefallen ist. Als Papst setzt Johanna ihr riskantes Spiel fort. Sie ernennt Gerold zum Chef der Leibwache, leitet kirchliche Reformen ein und lindert die Not der Armen. Doch dann erwarten Johanna und Gerold ein Kind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr Geheimnis entdeckt wird und Johanna eine grausame Strafe erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Wokalek (Johanna von Ingelheim) David Wenham (Graf Gerold) John Goodman (Papst Sergius II.) Iain Glen (Dorfpriester (Johannas Vater)) Edward Petherbridge (Aesculapius) Anatole Taubman (Anastasius) Lotte Flack (Johanna (10?14 Jahre)) Originaltitel: Die Päpstin Regie: Sönke Wortmann Drehbuch: Heinrich Hadding, Heinrich Hadding, Sönke Wortmann Kamera: Tom Fährmann Musik: Marcel Barsotti Altersempfehlung: ab 12