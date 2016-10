MDR 20:15 bis 21:45 Show Musik auf dem Lande Mit Maxi Arland Nitschareuth D 2016 2016-11-20 14:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Musik auf dem Lande macht heute in dem idyllischen Örtchen Nitschareuth im thüringischen Vogtland Station. Das malerische Dorf zählt 210 Einwohner und gehört zur Gemeinde Langenwetzendorf. Die Nitschareuther sind gesellig und pflegen ihre Traditionen und Feste. So wird Anfang Oktober das Lichterfest gefeiert. Mit Fackeln, Kerzen und selbstgebastelten Laternen tragen die großen und kleinen Dorfbewohner zu einem stimmungsvollen Fest bei. Das ehemalige Bauerndorf mit seinen Drei- und Vierseithöfen im fränkischen Fachwerkstil war schon mehrfach der Drehort für Film- und Fernsehproduktionen. So drehte beispielsweise das DDR- Fernsehen Ende der 70er Jahre die Serie "Retter, Rächer und Rapiere" über Georg Kresse, den Robin Hood des Vogtlandes. Viele Dorfbewohner waren als Statisten dabei, die Hauptrolle hatte der Schauspieler Walter Plathe. Für Musik auf dem Lande ist Walter Plathe nach Nitschareuth zurückgekehrt und erinnert sich, zusammen mit den Kleindarstellern von damals, an die Dreharbeiten. Moderator Maxi Arland trifft außerdem auf die starken Männer, die in Nitschareuth auch heutzutage dort zu finden sind, z.B. den ersten Thüringer, der den Mount Everest bezwungen hat und den ehemaligen Dorflehrer, der mit seinen 76 Jahren noch Halbmarathon läuft und regelmäßig durch den Ort joggt. Gute Kondition benötigen die Männer auch beim Stahlbiertrinken und natürlich beim Traktorenwettziehen. Außerdem besucht Maxi die jüngsten Einwohner Nitschareuths und legt zusammen mit der örtlichen Feuerwehr ein Feuer. Zusammen mit Maxi Arland schnuppern auch heute viele Künstler Landluft, z.B. Monika Martin, Sigrid und Marina, Gerd Christian, das Nockalm Quintett, Laura Wilde, Jonathan Zelter und die Gruppe Truck Stop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maxi Arland Gäste: Gäste: Monika Martin, Sigrid und Marina, Gerd Christian, das Nockalm Quintett, Laura Wilde, Jonathan Zelter, Gruppe Truck Stop Originaltitel: Musik auf dem Lande