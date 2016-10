MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Schwarze Löcher Schwarze Löcher D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sie sind so kraftvoll, dass sie Materie und selbst Licht einfach so einsaugen und verschlucken. In ihrem Inneren soll keine Zeit mehr existieren. Sie sind die unsichtbaren und gewaltigen Monster des Universums: Schwarze Löcher. Und doch hängt unser Leben mit ihnen zusammen - wurde erst durch sie möglich. Diese Sendung zeigt, wie sich Forscher heute diese kraftvollen Giganten erklären. LexiTV nimmt Sie ganz tief mit hinein in die schwarzen Löcher. Von Montag bis Freitag dreht sich in dieser Woche bei LexiTV alles um die großen Fragen rund um die Weiten des Weltalls. Sind wir allein im Universum? Gab es schon einmal Leben auf dem Mars? Die Reise führt sogar bis ans Ende aller Zeiten. Oder ist das Ende - am Ende - gar nur ein neuer Anfang? Ausflug in atemberaubende Weiten: Die Themenwoche bei LexiTV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

