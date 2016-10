kabel eins 04:35 bis 05:15 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Recht und Gerechtigkeit USA 2007 2016-10-25 04:55 16:9 Merken Mitch kommt nach zwanzig Jahren Haft aus dem Gefängnis frei. Er wurde 1987 irrtümlicherweise für den Mord seines Sohnes Clayton verurteilt. Nun will Mitch endlich die Polizei zwingen, den echten Mörder des kleinen Clayton zu finden, und droht deswegen, jeden Tag einen Sexualstraftäter hinzurichten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Tracie Thoms (Kat Miller) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Gattlin Griffith (Clayton Hathaway (1987)) Originaltitel: Cold Case Regie: David Barrett Drehbuch: Meredith Stiehm, Greg Plageman Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine

