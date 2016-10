kabel eins 02:25 bis 03:10 Krimiserie Body of Proof Die falsche Leiche USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf dem Seziertisch der Medizinstudentin Dora Mason wird die Leiche einer Frau gefunden. Keiner weiß, woher sie kommt, aber es ist offensichtlich, dass sie ermordet wurde. Megan findet heraus, dass die Frau kurz vor ihrem Tod entbunden hat. Der Vater des Babys scheint nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Megan Hunt) Jeri Ryan (Kate Murphy) John Carroll Lynch (Detective Bud Morris) Nic Bishop (Peter Dunlop (als Nicholas Bishop)) Sonja Sohn (Detective Samantha Baker) Geoffrey Arend (Ethan Gross) Dana Davis (Dora Mason) Originaltitel: Body of Proof Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Diane Ademu-John Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 6