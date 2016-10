kabel eins 00:00 bis 00:50 Krimiserie The Mentalist Blutiger Schnee USA 2014 16:9 Dolby Digital Merken Grace wird entführt. Vermutlich steckt der Mörder von LaRoche dahinter - und dieser dürfte Rychard Haibach sein. Doch er ist schlau, denn er hat ein Alibi und Jane tut sich sehr schwer, ihm etwas nachzuweisen. Wird es Jane dennoch gelingen, Grace zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller, Eoghan Mahony Kamera: Jeff Jur Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12