kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Ein guter Schwindel USA 2014 2016-10-21 00:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Reihe von Kunstdiebstählen beschäftigt die Polizei. Nun gibt es auch einen Toten. Jane verspricht der Ehefrau des Opfers, sich um den Fall zu kümmern. Er plant eine Falle für die Kunsträuber In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Bruno Heller, Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12