SAT.1 Gold 22:05 bis 22:55 Krimiserie Wolffs Revier Spurlos D 2003 2016-10-21 01:20 16:9 Ausgerechnet kurz vor den Wahlen wird die Adoptivtochter des beliebten Bundestagsabgeordneten Reinhard Horn ermordet. Zwar wurde am Tatort Feuer gelegt, aber Wolff findet dennoch schnell eine heiße Spur: Der geistig zurückgebliebene Nachbarsjunge Peter Lindner war am Morgen nach der Tat bei Claudias Leiche. Doch nicht nur das macht den Knaben zum Hauptverdächtigen; erschwerend kommt hinzu, dass überall auf der Tatwaffe seine Fingerabdrücke zu finden sind ... Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Daniela Ziegler (Frau Lindner) Sven Pippig (Peter Lindner) Jan Sosniok (Oliver Geiss) Nicola Ransom (Maren Hoger) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Peter Ristau Drehbuch: Steve Brown Kamera: Thomas Etzold Musik: Georg Kochbeck, Arno Fisser, George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16