ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Die erste Liebe USA 2004 HDTV Homer und Marge berichten Bart und Lisa von ihrem ersten Kennenlernen. Sie trafen sich in einem Zeltlager und küssten sich dort das erste Mal. Sie verabredeten sich zu einem weiteren Treffen, zu dem Homer jedoch nicht erschien Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mike B. Anderson Drehbuch: J. Stewart Burns Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6