ProSieben 08:25 bis 08:50 Comedyserie Two and a Half Men Der Familien-Rottweiler USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Weil Alan sich überraschend mit einem Konkurrenten um eine Frau, die er aus dem Internet kennt, prügelt, landet er im Gefängnis. Evelyn und Charlie überlegen sehr lange, ob sie ihn unterstützen sollen. Doch dann wenden sie sich doch an einen Anwalt. In diesen ist Chelsea plötzlich regelrecht vernarrt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Steven Eckholdt (Brad Harlow) Lilli Birdsell (Louanne) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman

