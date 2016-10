Das Erste 04:30 bis 05:03 Reportage Deutschland-Reportage: Der Jugendcoach D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Michael White, den alle Mikel nennen, kennt die Probleme der Jugendlichen in seinem Viertel: Drogen, Gewalt, Stress in Schule und Familie. 60 Jugendliche betreut er im Jugendtreff "Kosmos" in einer Hochhaussiedlung in Frankfurt-Sossenheim. Mikel spricht die Sprache der Kids, denn er selbst ist ein Kind des Viertels. Als 14-Jähriger war er in einer Schlägerbande und landete später im Knast. Inzwischen ist er Sozialarbeiter und Jugendcoach. Aus seinen Fehlern sollen die Jugendlichen lernen. Sein Konzept: Kickboxen und hartes Sporttraining. So versucht er, seinen "Kids" Disziplin beizubringen und sie wegzuholen von den Drogen. Dem 25-jährigen Marco hat Mikel sogar eine Ausbildung zum Maler und Lackierer verschafft. Jetzt trainiert er mit ihm für ein Amateur-Kickbox-Turnier. Doch irgendwann kommt Marco einfach nicht mehr zum Training. Aber der Jugendcoach gibt nicht auf. Die Reporter Rick Gajek und Maurice Friedrich haben Mikel und seinen Kampf um Marco begleitet und sind eingetaucht in den harten Alltag der Jugendlichen im "Kosmos". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland-Reportage Regie: Maurice Friedrich/Rick Gajek

