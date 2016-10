Das Erste 16:15 bis 17:00 Kochen Land und lecker Wer kocht das beste Landmenü? Leben und arbeiten in der Hofgemeinschaft D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der fünften Folge rollt der "Land und lecker"-Bus Richtung Voreifel. Auf einem ehemaligen Wasserschloss aus dem 16. Jahrhundert ist die Gastgeberin der heutigen Sendung, Ines von Hagenow, zu Hause. Mit ihr leben etwa 30 weitere Personen und jede Menge Tiere in einer bäuerlichen Hofgemeinschaft. Als Folge der Umsiedlungsmaßnahmen durch den rheinischen Bergbau landete die Familie hier auf "Haus Bollheim" und betreibt mit anderen Hofbewohnern einen biologisch-dynamischen Landwirtschaftsbetrieb. Ines von Hagenow beschreibt das Arbeiten im Gleichgewicht und Einklang mit der Natur ganz im Sinne der Tiere: "Geht es den Kühen gut, ist der Hof im Lot." Da die Gastgeberin für den Hofladen und die Gemeinschaftsküche zuständig ist, kocht sie eigentlich immer in großen Mengen. Für unsere Landfrauen werden nun die kleinen Töpfe aus dem Schrank geholt. Eine Besonderheit steht jetzt schon ganz sicher auf der Speisekarte: der gute Käse, hergestellt aus der Milch ihrer glücklichen Kühe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land und lecker