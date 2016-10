Das Erste 14:10 bis 15:00 Telenovela Rote Rosen Folge: 2298 D 2016 2016-10-22 06:50 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Live TV Merken Mathis geht nach Vickys Kuss-Attacke unmissverständlich auf Distanz. Trotzdem ist er ebenso wie Sydney unsicher, wie sie nach ihrer Aussprache miteinander umgehen sollen. Sydney ahnt nicht, dass sich Vickys Feindseligkeit ihr gegenüber noch steigert, als Jeff im Gefängnis zusammengeschlagen wird. Gerade als Sydney hofft, mit Mathis einen Neuanfang wagen zu können, "gesteht" ihr Vicky, mit Mathis geschlafen zu haben. Merle will nicht, dass Volker Kaspar noch einmal sieht. Doch als sie über Gunter erfährt, dass Volker sein Recht dazu einklagen kann, willigt sie schließlich ein. Volker steht zum ersten Mal seit Monaten wieder seinem kleinen Sohn gegenüber. Kim hat die Wette gewonnen, sie bekommt ihre Prozente an "Kimonade". Als sich jedoch ein Blogger für Kims Bar interessiert, übernimmt Theo das Gespräch und gibt sich als Macher der Bar. Kim ist sauer. Erst als Patrick ihm eine klare Ansage macht, kapiert Theo, was er für eine miese Nummer abgezogen hat und verspricht, ab jetzt ein fairer Partner zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger Mielitzer) Constantin Lücke (Patrick Mielitzer) Gerry Hungbauer (Thomas) Felix Everding (Dennis) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Gerald Distl, Christoph Klünker Drehbuch: Martina Müller Kamera: Wulf Sager, Rainer Nolte Musik: Tunepool