Disney Channel 18:35 bis 18:55 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Folge: 10 Wir und Nom Nom USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Als Nom Nom auf der Türschwelle der Bären auftaucht, zerzaust und vom Thron gestoßen, bittet er die Bären darum, ihm dabei zu helfen, seinen Titel als Internetstar zurückzugewinnen. Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez