Disney Channel 16:25 bis 16:55 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Mudka's Geheimrezept / Chichas Königsklasse USA 2007 Stereo 16:9 HDTV (a) Yzma befiehlt Kronk, Kuzcos Essen bei Mudka's mit einem Zaubertrank zu versetzen. Als Kronk sich weigert, stiehlt Yzma - im Glauben, dass Kuzco dann etwas anderes essen muss - das Geheimrezept. Der Plan schlägt fehl: Kronk und Kuzco machen sich gemeinsam auf die Suche nach dem Rezept. (b) Der Empfehlung seines Schulberaters folgend, beschließt Kuzco, seine schulische Ausbildung zu Hause fort zu setzen. Chicha ist damit gar nicht einverstanden und piesackt ihn, bis er reumütig wieder am richtigen Unterricht teilnimmt. Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Scott Peterson, Bobs Gannaway, Johanna Stein, Kevin D Campbell